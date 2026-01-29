Реклама

Седокова показала покрытое красными пятнами тело со словами «все горит»

Екатерина Ештокина

Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала покрытое красными пятнами тело со словами «все горит». Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя певица пояснила, что к ней вновь вернулась крапивница (кожное заболевание, характеризующееся быстрым появлением сильно зудящих розовых волдырей, похожих на ожог крапивой — прим. «Ленты.ру»).

«Я делаю вид, что уже справляюсь, но все равно это невероятно больно. Когда-нибудь я обязательно ее смогу победить», — посетовала она.

В декабре 2025 года Седокова кардинально сменила имидж со словами «перемены — это легко и просто». Она показала на камеру обновленный цвет волос — длинные пряди были выкрашены в холодный блонд.

