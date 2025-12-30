Реклама

Седокова кардинально сменила имидж со словами «перемены — это легко и просто»

Певица Анна Седокова показала обновленный цвет волос после смены имиджа
Мария Винар

Фото: @annasedokova

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова кардинально сменила имидж со словами «перемены — это легко и просто». Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя певица предстала на размещенном кадре в черном наряде, оформленном сияющими пайетками. При этом артистка позировала с ярким макияжем, выполненным в стиле smoky eyes. Кроме того, она показала на камеру обновленный цвет волос: длинные пряди были выкрашены в холодный блонд.

«Теперь я максимально на блонде», — подписала знаменитость публикацию.

Ранее сообщалось, что Седокова похвасталась фигурой на откровенном фото. Тогда поп-исполнительница выложила снимок, на котором она запечатлела себя, лежа на шезлонге. Она позировала в бейсболке и худи, отказавшись при этом от штанов.

