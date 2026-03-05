Реклама

Экономика
12:15, 5 марта 2026Экономика

Рухнувшие на фоне конфликта в Иране акции взлетели

Фондовый рынок Южной Кореи пережил самый сильный с 2008 года рост после обвала
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters

Основной фондовый индекс Южной Кореи Kospi по итогам торгов 5 марта вырос на 9,6 процента, до 5583,9 пункта, что стало самым высоким показателем с октября 2008 года. Об этом сообщает Bloomberg.

На пике рост достигал 12,2 процента. Однако за день до этого он пережил самое сильное падение с осени того же 2008 года. За сутки Kospi рухнул на 12 процентов, с 6165,15 пункта до 5090,79 пункта.

Таким образом, компенсировать провал удалось лишь частично, однако сам факт столь резких движений говорит о том, что многие трейдеры воспользовались паникой, возникшей на фоне конфликта в Иране и угрозы длительного перекрытия Ормузского пролива.

Акции производителей полупроводников Samsung Electronics и SK Hynix за 5 марта выросли на 11,3 и 10,8 процента. Страховщик Mirae Asset Life Insurance прибавил 30 процентов, а брокер SK Securities — 17,3 процента.

При этом даже с учетом общего снижения последних дней Kospi демонстрирует исключительные результаты за последнее время. С начала 2026 года он поднялся более чем на 30 процентов, что связано с реформой корпоративного управления в стране и бумом искусственного интеллекта, повышающего спрос на комплектующие.

Главный инвестиционный директор Reed Capital Partners Джеральд Ган указал, что столь быстрый отскок связан с активностью технических трейдеров, которые выкупают акции на просадке. Но пока непонятно, идет ли речь о полноценном отскоке для продолжения роста, или же ситуация приведет к стабильному снижению фондового рынка.

В свою очередь, управляющий партнер хедж-фонда Amont Partners Роб Ли считает, что распродажи последних дней связаны с паникой инвесторов, а не с фундаментальными факторами, поэтому рынок продолжит рост.

