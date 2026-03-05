Заключенный российской колонии раскрыл на видео подробности вербовки

Заключенный краснодарской ИК рассказал о сокамернике, склонявшем его к госизмене

Заключенный краснодарской колонии, которого товарищ по отряду склонял к государственной измене, раскрыл подробности вербовки. Ролик с его объяснением публикует РЕН ТВ.

На кадрах мужчина поясняет, что их общение началось с политических тем. Когда собеседник узнал, что он отправляется в зону специальной военной операции, то рассказал о своих знакомых в террористических организациях. Он предложил ему выстрелить в командующего и сдаться в плен, где у него «все будет хорошо».

О задержании осужденного россиянина 1958 года рождения стало известно 5 марта. По версии следствия, пенсионер склонял других заключенных исправительной колонии к госизмене, предлагая отправиться в зону СВО и перейти на сторону противника. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 205.1 («Содействие террористической деятельности») и 30, 33, 275 («Приготовление к подстрекательству к государственной измене») УК РФ.

