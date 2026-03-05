Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:10, 5 марта 2026Экономика

Китайцы начали занимать онлайн-бизнес в России

Forbes: Каждый пятый онлайн-бизнес в России в 2025 году запущен гражданами Китая
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Pranithan Chorruangsak / Shutterstock / Fotodom

Каждый пятый онлайн-бизнес в России в 2025 году был запущен китайцами, то есть их учредитель или генеральный директор является гражданином КНР. Об этом со ссылкой на исследование «Т-Бизнеса» пишет Forbes.

За этот период количество регистраций китайских компаний (ООО и ИП) в этой сфере выросло в два раза, а общее число китайских компаний, занимающихся онлайн-торговлей, увеличилось в 2,4 раза. Темпы прироста регистраций граждан КНР в офлайн-рознице за год выросли в 2,7 раза — с 14 процентов до 38 процентов.

На предприятия электронной коммерции в прошлом году пришлось 50,88 процента всех регистраций китайских компаний. Далее идут оптовая (19,03 процента) и розничная торговля (9,24 процента). Производство в общем объеме занимает только 3,42 процента регистраций.

Каждая вторая китайская компания работает в Москве и Подмосковье. Лидерами по их концентрации стали Еврейский автономный округ, Забайкалье, Амурская область и Калмыкия.

Ранее гендиректор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей (МАРМП) Алексей Молодых заявил, что одновременно с отказом из-за роста расходов от работы с маркетплейсами российских продавцов на площадки активно приходят иностранные конкуренты, условия для которых лучше. Однако президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев назвал такой подсчет некорректным, отметив, что тарифы нельзя рассматривать отдельно от других условий работы, которые для компаний из Китая заметно хуже.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД Азербайджана отреагировал на атаки иранских дронов

    В Домодедово задержали иностранца с куском метеорита в чемодане

    Угрозу применения ядерного оружия в конфликте вокруг Ирана оценили

    Раскрыта новая задумка Трампа против Ирана

    Иран установил личности виновных в ударе по школе для девочек в Минабе

    «Решетнев» рассказал о сборке спутника «Ямал-501»

    Получивший взятку в размере 180 миллионов экс-мэр российского города обратился к суду

    Малышева отчитала гостью ее передачи и предрекла ей инсульт

    Блогеру Арсену Маркаряну дали срок

    В России резко упали продажи одного класса машин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok