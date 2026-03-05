Заявивший об усталости от роли звезда «Универа» захотел вернуться в сериал

Актер Алексей Гаврилов заявил, что готов вернуться к роли Гоши в «Универе»

Российский актер Алексей Гаврилов заявил, что хотел бы вернуться к роли Гоши Рудковского в продолжении сериала «Универ». Его слова передает KP.RU.

Артист отметил, что зрители обрадовались возвращению Виталия Гогунского (Кузя) и Марии Кожевниковой (Аллочка). По его словам, поклонники сериала так же любят Гошу, способного сделать рейтинги шоу еще выше. Гаврилов подчеркнул, что «всегда открыт» и ждет предложений от создателей проекта.

«Вопрос даже не в гонораре, он вторичен. Вопрос в том, что по справедливости возвращения Гоши ждет зритель», — подчеркнул актер. Он добавил, что персонажа «любит и помнит вся страна».

В 2023 году Гаврилов раскрыл подробности ухода из сериала «СашаТаня», где также играл Гошу Рудковского. По его словам, главной причиной увольнения из проекта была усталость от своего героя, пропагандирующего злоупотребление алкоголем и праздный образ жизни.