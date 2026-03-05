Заявления Путина о российском газе вызвали тревогу в Европе

Focus: Остановка поставок газа из России приведет к росту цен на энергоносители

В Германии выразили обеспокоенность в связи с возможным сценарием остановки поставок российского газа на фоне конфликта с Ираном. Об этом сообщает журнал Focus.

Отмечается, что если Москва примет такое решение, то оно скорее всего, еще больше усугубит и без того напряженную ситуацию на газовом рынке и приведет к еще большему росту цен на энергоносители. Кроме того, издание добавило, что конфликт на Ближнем востоке вскоре может привести к повышению цен на продукты питания, отопление и питание в ресторанах. Уточняется, что при производстве многих продуктов требуется большое количество газа и электроэнергии. В частности, энергия необходима для выпечки хлеба, розлива напитков на заводах и сушки продуктов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может прекратить поставки газа в Европу не через месяц, а прямо сейчас. «Все равно они планируют через месяц ввести ограничения на покупку российского газа, в том числе сжиженного», — отметил он. Российский лидер добавил, что поручит правительству страны проработать вопрос экспорта российского газа на более перспективные площадки.