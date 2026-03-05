Зеленский высказался о дальнобойных возможностях ВСУ

Зеленский: Ракеты Украины дальностью больше 250 километров созданы ею самой

Все ракеты Украины, дальность поражения которых превышает 250 километров, были созданы на территории страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Independent.

Он отметил, что Киев получал ракеты Storm Shadow от Великобритании, а также SCALP от Франции и ATACMS от США. Однако все дальнобойные разработки были сделаны Украиной самостоятельно.

«Мы не получали ничего другого от других стран с дальностью более 200 или 250 километров. Никогда. Все эти дальнобойные способности — 500-1000 километров и более — были созданы на Украине», — сказал он.

Ранее военный эксперт Алексей Живов заявил, что Вооруженные силы Украины располагают дальнобойными ракетами от нескольких десятков до нескольких сотен штук. По его словам, у Киева есть ракеты Storm Shadow, «Нептун» и ATACMS.