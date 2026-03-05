Реклама

Зеленский заявил о запросе от США на участие Киева в ситуации на Ближнем Востоке

Зеленский: Украина получила запрос от США на помощь в регионе Ближнего Востока
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Igor Jakubowski / Globallookpress.com

Украина получила запрос от США на помощь в регионе Ближнего Востока. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в Telegram.

«Получили запрос от Соединенных Штатов на конкретную поддержку в защите от [беспилотников типа] "Шахед" в регионе Ближнего Востока», — написал Зеленский.

Украинский лидер добавил, что уже поручил предоставить необходимые средства, а также подготовить профильных специалистов.

2 марта Зеленский заявил о готовности Украины помочь союзникам с уничтожением иранских дронов своим военным опытом. Тогда он отмечал, что ни один из зарубежных партнеров не обращался напрямую к Украине с просьбой о помощи.

