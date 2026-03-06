Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:52, 6 марта 2026Мир

Американцы присвоили украинские дроны

Fox News выдал украинские дроны-перехватчики Sting за новейшие технологии США
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На телеканале Fox News показали украинские дроны-перехватчики под видом новейших разработок США. На подлог обратили внимание производители беспилотников для Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Дикие Шершни» и рассказали об этом в соцсети Х.

В эфире приглашенный эксперт комментировал особенности инновационных американских дронов, оснащенных искуственным интеллектом (ИИ), которые якобы препятствуют атакам Ирана. Однако на кадрах во время его речи демонстрировалась работа дронов-перехватчиков Sting, которые отражали удары российских БПЛА по территории Украины.

Компания-производитель Sting выразила благодарность американскому телеканалу за сюжет об их технологии, но попросила, чтобы тот не присваивал США достижения украинцев.

«Это является результатом долгого и сложного пути, пройденного инженерами Wild Hornets вместе с украинскими солдатами, и мы были бы признательны, если бы эти достижения были должным образом отмечены», — говорится в заявлении компании.

Ранее в США объяснили провал «Леопардов» на Украине. Немецкие танки столкнулись с проблемами из-за массового применения дронов, комплексов «Корнет» и некачественного обслуживания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы столкнулись с мятежом». Россия пресекла госпереворот в африканской стране. Там до сих пор звучит эхо «Вагнера»

    Одна страна обогнала США и стала лидером по числу долларовых миллиардеров

    Флорист назвала главный страх мужчин перед 8 Марта

    Названы основные проблемы немецких производителей машин

    23 студента пострадали во время групповой съемки на выпускном и попали на видео

    Беспокоящимся о длине пениса мужчинам назвали более важный для женского оргазма параметр

    «Схема Долиной» вышла за пределы России

    На Западе рассказали о прорыве обороны США Ираном

    Американцы присвоили украинские дроны

    Миллиардер опубликовал письмо Трампу с неудобными вопросами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok