Ушедший из России автогигант зарегистрировал в стране бренд

Ушедшая из России Toyota зарегистрировала в стране бренд

Японская корпорация Toyota 6 марта зарегистрировала в Роспатенте бренд Avensis. Об обращении ушедшего из России автогиганта «Ленте.ру» рассказали эксперты сервиса проверки контрагентов Rusprofile.

Сообщается, что права на бренд закрепятся за компанией до марта 2035 года. Известно, что действие товарного знака распространяется на автомобили и запчасти.

Toyota выпускала Avensis c 1997 по 2018 годы. За этот период было представлено три поколения модели.

По данным сервиса, на отечественном рынке компания представлена ООО «Тойота Мотор». С 2021 года выручка организации сократилась в 47 раз — с 332 миллиардов рублей до 7,2 миллиарда рублей. По итогам 2024 года прибыль компании составила 2,5 миллиарда рублей.

Компания прекратила производство автомобилей в России в 2022 году.

До этого сообщалось, что второй по величине японский автопроизводитель Honda Motor столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. В III квартале его операционная прибыль составила 987,07 миллиона долларов или на 61,4 процента ниже, чем годом ранее.