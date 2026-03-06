Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
13:57, 6 марта 2026АвтоЭксклюзив

Ушедший из России автогигант зарегистрировал в стране бренд

Ушедшая из России Toyota зарегистрировала в стране бренд
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

Японская корпорация Toyota 6 марта зарегистрировала в Роспатенте бренд Avensis. Об обращении ушедшего из России автогиганта «Ленте.ру» рассказали эксперты сервиса проверки контрагентов Rusprofile.

Сообщается, что права на бренд закрепятся за компанией до марта 2035 года. Известно, что действие товарного знака распространяется на автомобили и запчасти.

Toyota выпускала Avensis c 1997 по 2018 годы. За этот период было представлено три поколения модели.

По данным сервиса, на отечественном рынке компания представлена ООО «Тойота Мотор». С 2021 года выручка организации сократилась в 47 раз — с 332 миллиардов рублей до 7,2 миллиарда рублей. По итогам 2024 года прибыль компании составила 2,5 миллиарда рублей.

Компания прекратила производство автомобилей в России в 2022 году.

До этого сообщалось, что второй по величине японский автопроизводитель Honda Motor столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. В III квартале его операционная прибыль составила 987,07 миллиона долларов или на 61,4 процента ниже, чем годом ранее.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран уничтожил используемый против России важный объект США

    Участнику СВО из Великобритании выдали российское гражданство

    Страна БРИКС бросилась покупать российскую нефть

    Европу призвали снять санкции с России для собственной безопасности

    Данное Индии «разрешение» США закупать и так доступную российскую нефть оценили

    В Дубае туристам пригрозили ответственностью за публикацию определенных фото

    В России объявлены цены на новый стильный кроссовер Omoda

    Цены на заправках в США взлетели

    Ушедший из России автогигант зарегистрировал в стране бренд

    Изрезавший медсестру — мать шестерых детей россиянин рассказал о своем желании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok