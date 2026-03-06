Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:02, 6 марта 2026Бывший СССР

Азербайджан начал эвакуацию дипломатов из Ирана после сообщений о мобилизации

Байрамов: Азербайджан эвакуирует своих дипломатов из Ирана
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Азербайджан эвакуирует своих дипломатов из Ирана. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Джейхун Байрамов, передает агентство Report.

«Этот процесс касается как посольства в Тегеране, так и Генконсульства в Тебризе. В настоящее время в этом направлении ведется соответствующая работа», — сообщил дипломат.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что вооруженные силы, государственная пограничная служба и все другие спецподразделения приведены в состояние «мобилизации номер один». Он также добавил, что все они должны быть готовы к проведению любой операции.

5 марта два иранских дрона атаковали аэропорт в Нахичевани. Позже Ильхам Алиев на заседании Совбеза республики назвал произошедшее террористическим актом и обвинил в нем власти Ирана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Надо применять пятую статью НАТО». В России жестко отреагировали на угрозы Зеленского Орбану

    Россиянин пойдет под суд за расправу над московским милиционером и его женой

    206-сантиметровая российская модель встретилась с Шакилом О'Нилом

    Названо принципиальное отличие новых кроссоверов «Москвич» от предыдущих моделей

    Украина объявила Венгрию опасной для пребывания страной

    Покупка одного вида жилья в России станет выгоднее

    Названа уникальная черта Ирана в боевых действиях

    Трамп разгромил Зеленского и похвалил Путина

    Иран применил сверхтяжелые ракеты против Израиля

    Американские следователи назвали возможного виновного в ударе по иранской школе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok