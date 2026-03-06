Азербайджан начал эвакуацию дипломатов из Ирана после сообщений о мобилизации

Азербайджан эвакуирует своих дипломатов из Ирана. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Джейхун Байрамов, передает агентство Report.

«Этот процесс касается как посольства в Тегеране, так и Генконсульства в Тебризе. В настоящее время в этом направлении ведется соответствующая работа», — сообщил дипломат.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что вооруженные силы, государственная пограничная служба и все другие спецподразделения приведены в состояние «мобилизации номер один». Он также добавил, что все они должны быть готовы к проведению любой операции.

5 марта два иранских дрона атаковали аэропорт в Нахичевани. Позже Ильхам Алиев на заседании Совбеза республики назвал произошедшее террористическим актом и обвинил в нем власти Ирана.