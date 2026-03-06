Белый дом показал видео ударов по Ирану с кадрами из GTA

Белый дом показал видео ударов по Ирану с кадрами из GTA San Andreas

Белый дом в соцсети X опубликовал новые кадры ударов по объектам в Иране, добавив в них вставки из компьютерной игры Grand Theft Auto (GTA): San Andreas.

В подборке ролики с ударами чередуются с фрагментами, где главный герой игры Grand Theft Auto: San Andreas — Карл Джонсон — произносит ставшую мемом фразу «Ah shit, here we go again». При этом моменты попаданий по целям сопровождаются характерной надписью Wasted, знакомой игрокам по Grand Theft Auto V.

28 февраля США и Израиль начали боевые действия против Ирана. В свою очередь, Иран нанес ответные удары по Израилю и военным базам США в Бахрейне, Катаре, Кувейте и Иордании. Кроме того, Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана отдал приказ перекрыть движение судов по Ормузскому проливу.