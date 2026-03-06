Беспокоящимся о длине пениса мужчинам назвали более важный для женского оргазма параметр

Сексолог Юлия Яргунина обратилась к мужчинам, которые беспокоятся о длине пениса, и рассказала, что существует более важный для женского оргазма параметр. Его она назвала в Telegram-канале.

По словам Яргуниной, тема размера полового члена действительно является болезненной для многих мужчин. «На самом деле размер влияет лишь только на ваше эго. На радость от полового акта он не влияет, конечно, если мы про микропенис не говорим», — подчеркнула она.

Специалистка убеждена, что имеет значение не длина пениса, а его толщина. Однако существует еще более важное условие для женского оргазма — правильная техника. В связи с этим Яргунина посоветовала мужчинам уделять внимание во время полового акта именно технике, а не зацикливаться на размере пениса.

