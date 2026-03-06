Реклама

20:13, 6 марта 2026Бывший СССР

Зеленский наградил сдавшегося в «Азовстали» генерала «Азова»

Зеленский наградил генерала «Азова» Прокопенко, сдавшегося в «Азовстали»
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский наградил генерала «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) Денис Прокопенко, сдавшегося в «Азовстали» в Мариуполе. Об этом пишет портал «Новости Live» в своем Telegram-канале.

«[Зеленский] наградил защитников орденами Богдана Хмельницкого "За мужество" и Данила Галицкого и вручил погоны бригадного генерала Денису Прокопенко», — сообщает издание.

Командир полка «Азов» Денис Прокопенко с позывным Редис вышел с территории осажденного силами республик Донбасса и российскими военными «Азовстали» в 2022 году. Как сообщили в Министерстве обороны России, пленного пришлось вывезти на бронеавтомобиле, чтобы не допустить расправы над ним местных жителей.

