Путешествия

20:10, 6 марта 2026

Голый турист впал в буйство на острове в Таиланде и украл телефон, мотоцикл и каяк

Голый турист украл телефон, мотоцикл и каяк на острове Ко Тао в Таиланде
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Chaiwat Subprasom / Reuters

Голый турист впал в буйство и обокрал людей в Таиланде. Об этом сообщило издание Daily Star.

Инцидент произошел 4 марта на острове Ко Тао. Путешественник из Германии привлек внимание общественности своей наготой и дезориентированным состоянием. Утром мужчина украл у женщины телефон, после этого угнал мотоцикл у другого человека, а последним выкрал каяк. «Мужчина попытался уплыть в море, прежде чем высадиться на пляже Чалок», — объяснили в полиции.

Немца задержали в 18:00 на побережье. Предполагается, что причиной неадекватного поведения иностранца стал наркотический припадок. «Спасатели задержали его и доставили в больницу. С подобными ситуациями наша тактическая группа сталкивается почти каждую ночь», — добавил полицейский.

Уточняется, что Ко Тао известен тем, что на нем за несколько лет не выжили восемь туристов. Все трагедии произошли при загадочных обстоятельствах.

Ранее две голые трансженщины (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) погнались с кирпичом в руках за туристом в Таиланде. При этом сотрудницы сферы интимных услуг кричали и требовали денег за обслуживание.

