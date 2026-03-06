Реклама

Россия
15:27, 6 марта 2026

Губернатор сообщил о раненном в отселенном населенном пункте мирном жителе

Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

При детонации дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) получил ранение мирный житель отселенного из-за обстрелов села Козинка в приграничном Грайворонском округе Белгородской области. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«Несмотря на то, что въезд в этот населенный пункт закрыт из-за постоянных обстрелов и жители отселены, мужчина отказался покидать свое жилье. К большому сожалению, сегодня он получил ранения», — написал губернатор.

Бойцы самообороны доставили россиянина в больницу. У него диагностировали минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения лица, живота, плеча и ноги.

Обращаясь к жителям приграничных территорий, губернатор Гладков вновь призвал их выехать из опасных зон.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны в ночь с 5 на 6 марта сбили 83 украинских беспилотника. Наибольшее число летательных аппаратов — сразу 56 единиц — было нейтрализовано над Крымским полуостровом.

