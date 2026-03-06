Реклама

Россия
07:31, 6 марта 2026Россия

Раскрыты детали массированной атаки ВСУ на Россию после резкого заявления Зеленского

Средства ПВО РФ в ночь на 6 марта сбили 83 украинских беспилотника
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь с 5 на 6 марта сбили 83 украинских беспилотника. Детали массированной атаки Вооруженых сил Украины (ВСУ) на регионы России раскрыли в Минобороны РФ.

Как рассказали в оборонном ведомстве, Украина пыталась нанести удар по шести российским регионам — Крыму, Воронежской, Курской, Астраханской и Белгородской областям, а также Краснодарскому краю. Наибольшее число летательных аппаратов — сразу 56 единиц — было нейтрализовано над Крымским полуостровом.

Попытка массированного удара была совершена после резкого заявления Владимира Зеленского об отказе выводить войска из Донбасса. Он заявил, что выход с занимаемых ВСУ территорий был бы «подарком» для России.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев опубликовал кадры последствий атаки ВСУ на город.

