Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:16, 6 марта 2026Россия

Губернатор Севастополя показал страшные кадры последствий атаки ВСУ

Развожаев: Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Севастополь выросло до 9
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: РаZVожаев / Telegram

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале опубликовал кадры последствий атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город-герой. Развожаев также добавил, что число пострадавших мирных жителей возросло до девяти.

Больше всего в результате вражеской атаки пострадал многоквартирный пятиэтажный дом на улице Ефремова. Сбитый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал рядом с домом, и был начинен металлическими шариками и взрывчаткой.

На кадрах видны разрушенные балконы, дыры от шариков в стенах и разбитые окна.

«Всего за медицинской помощью на этот час обратились девять пострадавших: шесть человек (из них трое детей) транспортированы в стационары с различными резаными ранами, трое получили незначительные травмы и от госпитализации отказались», — добавил Развожаев.

Губернатор также отметил, что к ликвидации последствий специалисты приступят с самого раннего утра.

Ранее Михаил Развожаев сообщал о том, что обломки сбитого БПЛА повредили подстанцию, из-за чего часть Севастополя осталась без электричества.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Политически и иначе». МИД Ирана рассказал о помощи России и Китая на фоне ударов Запада

    Девушка предала лучшую подругу ради должности и моментально пожалела об этом

    Трамп назвал «немыслимое» препятствие миру на Украине

    Губернатор Севастополя показал страшные кадры последствий атаки ВСУ

    Устраивавшую секс-вечеринки для 14-летних школьников женщину признали виновной

    В США объяснили провал «Леопардов» на Украине

    Премьер страны ЕС жестко высказался о проделках Зеленского

    В ЕС признали провал одной идеи в отношении Украины

    В Пентагоне высказались о планах на операцию в Иране

    Пасторы совершили коллективную молитву за Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok