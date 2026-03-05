Губернатор Севастополя рассказал о последствиях атаки ВСУ

Развожаев: Осколки БПЛА ВСУ повредили подстанцию и газовую трубу в Севастополе

Противовоздушная оборона (ПВО) города-героя Севастополь вечером 5 марта отражает атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ): в районе Северной стороны и над Гагаринским районом к 23:10 сбито уже три воздушных цели. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале, осколки сбитых целей повредили подстанцию.

Без света остались жители части Ленинского и Нахимовского районов, на улице Жидилова и генерала Мельника.

«Специалисты уже на месте, о сроках восстановления электроснабжения — проинформирую дополнительно», — добавил губернатор.

Также обломок вражеского беспилотного летательного аппарата повредил газовую трубу в районе улицы Жидилова.

Ранее об отключении электроэнергии рассказали жители Севастополя, отметив, что там, где есть свет — электричество периодически сбоит.