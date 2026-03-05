Российский город-герой погрузился во тьму

Жители большой части Севастополя остались без света, в городе воздушная тревога

Жители Севастополя рассказали о том, что значительная часть города вечером 5 марта осталась без электричества. Как сообщает Telegram-канал «Mash на волне», те люди, у которых есть свет, говорят, что электричество сбоит.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале в 22:33 сообщил, что в городе объявлена воздушная тревога.

До этого, 4 марта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку на другие российские города Черноморского побережья — Сочи и Анапу.

Кроме того, ВСУ совершили массированную атаку беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на Саратовскую область, в результате чего повреждения получили социальные учреждения и жилые дома.