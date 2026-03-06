Реклама

12:36, 6 марта 2026Мир

Иран анонсировал применение новейшего оружия

Fars: Иран применит новейшие баллистические ракеты в ходе ответных ударов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Iran's Ministry of Defence / WANA / Reuters

Иран применит новейшие баллистические ракеты в ходе очередных ответных ударов. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на источники.

«Ожидается, что в ближайшие дни будет применен новый стиль атак с помощью передовых и редко используемых ракет большой дальности», — говорится в материале.

5 марта Израиль обвинил Иран в использовании ракет с кассетными боеголовками. В ЦАХАЛ рассказали, что Иран использует такое вооружение, чтобы увеличить потенциальный радиус угрозы.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Соединенные Штаты обладают запасами оружия, о которых «многие в мире даже не знают». По ее словам, его достаточно не только для успешного проведения операции «Эпическая ярость» на Ближнем Востоке, но и для достижения гораздо большего.

