Армия Ирана поразила нефтяной танкер под флагом США у берегов Кувейта

Иран поразил нефтяной танкер под флагом США у берегов Кувейта. Об этом заявил представитель центрального штаба Вооруженных сил (ВС) Исламской Республики «Хатам-аль-Анбия», сообщает телеканал SNN.

«Нефтяной танкер под флагом США был поражен вблизи границ Кувейта», — сказал он.

По словам представителя центрального штаба иранской армии, сейчас судно горит.

Ранее Иран ударил по американским базам в Кувейте с помощью беспилотников. По данным Fars, иранские атаки продолжатся в ближайшие часы.

2 марта президент России Владимир Путин провел серию телефонных разговоров с ближневосточными лидерами и обсудил конфликт США и Израиля с Ираном. В частности, российский лидер поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бен Салманом Аль-Саудом, президентом ОАЭ Мухаммадом бен Заидом Аль-Нахайяном и эмиром Катара шейхом Тамимом ибн Хамадом Аль-Тани.