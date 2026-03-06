Реклама

19:06, 6 марта 2026

Известная певица призвала наказывать россиян за мат

Певица Вика Цыганова призвала наказывать россиян за мат в туристических зонах
Ольга Коровина

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Певица Виктория Цыганова призвала наказывать россиян за использование обсценной лексики в туристических зонах. Ее слова передает Общественная служба новостей.

По словам артистки, она часто встречала невоспитанных туристов из Москвы во время путешествия по Байкалу. Цыганова призналась, что ей было стыдно слушать их ругань.

«Наш святой русский язык мы убиваем и омрачаем. И это ужасно!» — подчеркнула исполнительница. Она заявила, что матерящиеся в общественных местах люди «уподобляются скотам». По мнению Цыгановой, за подобные нарушения нужно выписывать штраф в размере 50 тысяч рублей, а затем направлять эти деньги на помощь нуждающимся и детским домам.

Ранее Цыганова погрызла лед на озере Байкал и поделилась впечатлениями о его вкусе. Лед Байкала, по словам исполнительницы хитов «Русская водка» и «Грешница», оказался холодным, но вкусным. Также поездка навела ее на следующие мысли: «Все вокруг говорит о вечности и о том, как же мы малы».

