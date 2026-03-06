Известная певица призвала наказывать россиян за мат

Певица Вика Цыганова призвала наказывать россиян за мат в туристических зонах

Певица Виктория Цыганова призвала наказывать россиян за использование обсценной лексики в туристических зонах. Ее слова передает Общественная служба новостей.

По словам артистки, она часто встречала невоспитанных туристов из Москвы во время путешествия по Байкалу. Цыганова призналась, что ей было стыдно слушать их ругань.

«Наш святой русский язык мы убиваем и омрачаем. И это ужасно!» — подчеркнула исполнительница. Она заявила, что матерящиеся в общественных местах люди «уподобляются скотам». По мнению Цыгановой, за подобные нарушения нужно выписывать штраф в размере 50 тысяч рублей, а затем направлять эти деньги на помощь нуждающимся и детским домам.

Ранее Цыганова погрызла лед на озере Байкал и поделилась впечатлениями о его вкусе. Лед Байкала, по словам исполнительницы хитов «Русская водка» и «Грешница», оказался холодным, но вкусным. Также поездка навела ее на следующие мысли: «Все вокруг говорит о вечности и о том, как же мы малы».