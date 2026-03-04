Реклама

18:07, 4 марта 2026

Вика Цыганова погрызла лед Байкала вслед за лизавшим его SHAMAN

Вика Цыганова оценила вкус льда на озере Байкал
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Певица Вика Цыганова погрызла лед на озере Байкал и поделилась впечатлениями о его вкусе. Ее слова передает Общественная служба новостей. Ранее в феврале артист SHAMAN спровоцировал общественную дискуссию после того, как на видео полизал байкальский лед.

«Впечатления самые поразительные! Там лед чистый, как слеза. Небо — холодное, бесконечное. Трещины на льду напоминают живые линии, словно рисунок, созданный самой природой», — рассказала Цыганова.

Лед Байкала, по словам исполнительницы хитов «Русская водка» и «Грешница», оказался холодным, но вкусным. Также поездка навела ее на следующие мысли: «Все вокруг говорит о вечности и о том, как же мы малы».

23 февраля на Байкале сожгли чучело певца SHAMAN. Таким образом жители Иркутской области решили показать границы допустимого после видео с артистом, облизывающим замерзшую поверхность озера.

