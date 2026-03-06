Реклама

19:26, 6 марта 2026Мир

КСИР раскрыл подробности удара США по школе в Иране

КСИР: Атака на школу в Иране была совершена с американской авиабазы в ОАЭ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sha Dati / Reuters

Атака на школу в Иране была совершена с американской авиабазы «Аль-Дафра» в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), передает агентство Tasnim.

«[КСИР] нанес удар по авиабазе американских террористов "Аль-Дафра". (...) Следует отметить, что преступное нападение на школу Шаджарат Тайба, жертвами которого стали 165 учениц, было совершено с этой базы», — говорится в публикации.

Ранее представители Белого дома сообщили Конгрессу США, что американские военные действительно наносили удары в районе иранского города Минаб, в котором находится атакованная начальная школа для девочек. По данным американских чиновников, США знают, что удар по школе был нанесен не израильтянами.

До этого КСИР сообщил о нанесении удара возмездия за атаку на начальную школу для девочек в Минабе, жертвами которого стали более ста учениц.

