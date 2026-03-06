Реклама

16:52, 6 марта 2026

Лев вошел в кишащую крокодилами реку и чуть не лишился жизни

В Кении лев Олоимина спасся от крокодила в бурной реке и попал на видео
Никита Савин
Никита Савин

В Кении лев решил переплыть кишащую крокодилами реку Талек и чуть не лишился жизни. Попавшее на видео происшествие публикует YouTube-канал Maasai Sightings.

Инцидент произошел 4 марта в заповеднике Масаи-Мара. Хорошо известного рейнджерам заповедника льва по кличке Олоимина сняли на видео, когда он решил переправиться через бурную реку. Лев вошел в воду и поплыл на противоположный берег. Когда Олоимина почти достиг цели, из воды вынырнул крупный крокодил и направился к нему.

Когда лев был у самого берега, рептилия бросилась на него. Олоимина сумел извернуться и выскочить из воды.

Ранее сообщалось, что в южноафриканском национальном парке Крюгера буйволу удалось спастись от львов. Травоядное животное окружили 17 голодных диких кошек.

