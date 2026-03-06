Реклама

12:39, 6 марта 2026Интернет и СМИ

Известный телеведущий матом ответил путающим его с Малаховым россиянам

Тишко заявил, что слухи об участии Малахова в рекламе Tide были пиар-ходом
Олег Давыдов
Фото: Natalia Shakhanova / Globallookpress.com

Известный телеведущий и актер Владимир Тишко, прославившийся в начале 2000-х годов благодаря главной роли в рекламе стирального порошка Tide, прокомментировал распространившиеся в сети слухи о том, что в роликах снимался не он, а телеведущий Андрей Малахов. В интервью журналистке Аленой Жигаловой, запись которого доступна на YouTube, он матом ответил россиянам, которые путают его с коллегой.

«Люди, которые *** (настойчиво утверждают): "Я помню, что это был Малахов [в рекламе Tide], я прямо помню его лицо". — "А сколько тебе было? Посчитай". Ей было пять лет. Я говорю: "***, ты в пять лет все помнишь, ты себя-то *** помнишь, но помнишь, какая реклама была". Вот такие малолетки"», — возмутился Тишко.

Ведущий заявил, что домыслы об участии Малахова в рекламе Tide на самом деле были рекламным трюком. «Все эти комментарии были на 99 процентов искусственно созданные, написанные пиарщиками. (...) Это очень хороший пиар-ход, потому что в итоге сказали: "Раз уж вы все думаете, что это Малахов, давайте он что-то отрекламирует"», — добавил он.

Слухи о том, что Малахов снимался в рекламе Tide в 2000-х годах, распространились в соцсетях в середине мая 2023 года. Многие пользователи рассказали, что видели в рекламе стирального порошка ведущего, но не смогли найти видео с ним. Позднее в том же году Малахов появился в рекламе сервиса «Яндекс Сплит», которая представляла собой пародию на ролики Tide.

