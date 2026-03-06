Медведев назвал базы США в других странах угрозой

Медведев заявил, что базы США в других странах являются угрозой, а не защитой

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети Х заявил, что американские базы в странах Персидского залива являются угрозой, а не защитой.

В публикации он отметил, что страны Персидского залива разрешили американским базам находиться на своей территории.

«По наивности они ожидали от них защиты. Черта с два! США просто используют их, защищая при этом только одну страну. Хорошенько подумайте, действительно ли вам нужны американские базы — они не защита, а угроза», — отметил Медведев.

Ранее Медведев писал, что НАТО сошло с ума, рассуждая о применении пятой статьи пакта альянса из-за ситуации с Ираном, и с организации сталось бы поощрить президента США Дональда Трампа за развязывание новой войны.