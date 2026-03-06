Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:29, 6 марта 2026Россия

Медведев назвал базы США в других странах угрозой

Медведев заявил, что базы США в других странах являются угрозой, а не защитой
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Razmik Zackaryan / Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети Х заявил, что американские базы в странах Персидского залива являются угрозой, а не защитой.

В публикации он отметил, что страны Персидского залива разрешили американским базам находиться на своей территории.

«По наивности они ожидали от них защиты. Черта с два! США просто используют их, защищая при этом только одну страну. Хорошенько подумайте, действительно ли вам нужны американские базы — они не защита, а угроза», — отметил Медведев.

Ранее Медведев писал, что НАТО сошло с ума, рассуждая о применении пятой статьи пакта альянса из-за ситуации с Ираном, и с организации сталось бы поощрить президента США Дональда Трампа за развязывание новой войны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белый дом признал удары по району начальной школы в Иране. Как произошло это военное преступление и при чем здесь ИИ?

    В России спросили у Мерца о способных спасти Германию источниках нефти и газа

    В США оценили предложение Зеленского о помощи Вашингтону

    Врач раскрыла способ приучить кишечник работать по расписанию

    Овечкин фразой «это отстой» отреагировал на обмен одноклубника

    Хитрость иранских ракетчиков оценили

    Раскрыт мотив изрезавшего молодого россиянина у метро мужчины

    Россиянам раскрыли способ упаковки вещей в ручную кладь по методу «судоку»

    У популярной блогерши отслоились ногти от пальцев во время маникюра в салоне

    Раскрыта цена самой дорогой квартиры в «Москва-Сити»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok