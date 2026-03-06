Реклама

Экономика
15:03, 6 марта 2026

Москвичей предупредили о возвращении морозов даже в апреле

Синоптик Шувалов: В первой половине апреля в Москве вероятны 10-градусные морозы
Александра Степашкина
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В столичный регион еще неоднократно будут возвращаться морозы. Минусовые температуры ожидаются в регионе до конца марта и даже в апреле. Об этом «Ридусу» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Не гарантированы мы от возвращения холодов не только во второй половине марта, но и в первой половине апреля. Морозы до минус 10 градусов вполне вероятны», — сказал метеоролог.

При этом, по прогнозу Шувалова, периоды понижения температур будут кратковременными.

Ранее Шувалов заявил, что снег в Москве растает не раньше апреля. Скорее всего, это произойдет ближе к середине второго весеннего месяца.

