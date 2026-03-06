Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
14:23, 6 марта 2026Авто

Москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт в преддверии 8 Марта

Дептранс: До 8 марта в Москве возможно затруднение движения вблизи крупных ТЦ
Виктория Клабукова

Фото: Vyacheslav Nemyshev / Globallookpress.com

В преддверии праздников москвичей просят воздержаться от поездок на личном авто и предпочесть общественный транспорт. Об этом сообщает столичный Дептранс.

По прогнозам ЦОДД, с 6 по 8 марта число машин на московских дорогах вырастет более чем на 2 процента, чем обычно. На особо популярных маршрутах время в пути может вырасти в два-четыре раза. Накануне праздников вблизи крупных торговых центров, цветочных рынков и мест досуга движение на дорогах может быть затруднено. В частности, заторы традиционно образуются в районе Рижского рынка — на проспекте Мира, Новорижской эстакаде, Большой Переяславской и Трифоновской улицах, в Водопроводном и 2-м Крестовском проездах.

В свете этого в ведомстве рекомендуют, собираясь за цветами, подарками или в рестораны, планировать маршрут на метро или МЦД. При этом стоит учитывать, что рабочий день перед праздником у многих москвичей сокращен.

Ранее москвичам рассказали, какой будет погода в Международный женский день. Небо будет облачным с прояснениями, воздух прогреется до плюс 3-5 градусов. Возможен мокрый снег.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран нанес удар возмездия за атаку на начальную школу

    Россиянин получил срок за текст об украинском военном формировании

    В Израиле одним словом оценили ход операции против Ирана

    Apple отрекламировала Microsoft

    Банк России оценил идею о двух вариантах ставки по кредитам

    Автолюбителей предупредили о штрафе за неправильную тонировку

    Армия России продвинулась в Сумской области

    Отвергнутый влюбленный поджег себя

    Губин назвал причину отказа от возвращения на сцену

    Иран поразил нефтяной танкер под флагом США у берегов Кувейта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok