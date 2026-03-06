Москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт в преддверии 8 Марта

Дептранс: До 8 марта в Москве возможно затруднение движения вблизи крупных ТЦ

В преддверии праздников москвичей просят воздержаться от поездок на личном авто и предпочесть общественный транспорт. Об этом сообщает столичный Дептранс.

По прогнозам ЦОДД, с 6 по 8 марта число машин на московских дорогах вырастет более чем на 2 процента, чем обычно. На особо популярных маршрутах время в пути может вырасти в два-четыре раза. Накануне праздников вблизи крупных торговых центров, цветочных рынков и мест досуга движение на дорогах может быть затруднено. В частности, заторы традиционно образуются в районе Рижского рынка — на проспекте Мира, Новорижской эстакаде, Большой Переяславской и Трифоновской улицах, в Водопроводном и 2-м Крестовском проездах.

В свете этого в ведомстве рекомендуют, собираясь за цветами, подарками или в рестораны, планировать маршрут на метро или МЦД. При этом стоит учитывать, что рабочий день перед праздником у многих москвичей сокращен.

Ранее москвичам рассказали, какой будет погода в Международный женский день. Небо будет облачным с прояснениями, воздух прогреется до плюс 3-5 градусов. Возможен мокрый снег.