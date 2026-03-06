Москвичам спрогнозировали погоду на 8 марта

Синоптик Макарова: 8 марта в Москве ожидается плюс 3-5 градусов с осадками

В Москве в Международный женский день на небе выглянет солнце, а температура поднимется выше нулевой отметки. Своим прогнозом с агентством ТАСС поделилась ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

В пятницу, 6 марта, по сведениям синоптика, столбики термометров будут держаться в пределах нуля — плюс 2 градусов. Осадки будут небольшими в виде мокрого снега, дороги покроются льдом. К праздничным выходным воздух прогреется до плюс 3-5 градусов. В ночные часы температура будет варьироваться от минус 2 до минус 4 градусов. Погода будет облачной с прояснениями. Вновь выпадет мокрый снег.

В ночь на понедельник, 9 марта, температура в столице составит около минус 7 градусов, днем она не поднимется выше минус 2-3 градусов. Впечатление от погоды, по словам Макаровой, испортит лишь ветер, порывы которого будут достигать 15 метров в секунду.

Ранее москвичам рассказали, когда ждать наступления климатической весны. Пришедшая в конце февраля оттепель, как отмечают синоптики, не является весенним процессом, а холода отступят не раньше середины марта.