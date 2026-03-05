Москвичам назвали время прихода климатической весны

Синоптик Макарова: Климатическая весна наступит в Москве не раньше 13 марта

Климатическая весна пока не пришла в столичный регион, в последние дни была лишь небольшая оттепель, которая вскоре завершится. Время наступления теплой погоды жителям Москвы и Подмосковья назвала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова в разговоре с агентством ТАСС.

По словам синоптика, перестройка в атмосфере в начале марта в регионе по-прежнему пока не произошла. «Это еще не весенние процессы. Такая вот у нас продолжительная оттепель получилась в конце февраля-начале марта. И после 8 марта будет заток холода», — поделилась информацией специалист. Она добавила, что, хотя еще рано говорить о том, когда именно отступят холода, это однозначно произойдет не ранее чем 13 марта.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил, что к праздничным выходным температура в Московском регионе резко опустится до минус 17 градусов Цельсия.