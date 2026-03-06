Мужчина поймал «посланную Богом» рекордную рыбу

В США рыбак поймал окуня весом 7,14 килограмма и побил рекорд штата Теннесси

В США опытный рыбак поймал окуня весом 7,14 килограмма и побил рекорд штата Теннесси. Об этом сообщает Outdoor Life.

Рекордную рыбу поймал Даррел Нанли. 28 февраля он с другом Хенсли Пауэллом отправился рыбачить на озеро Никаджек. Накануне Пауэлл уже поймал там несколько крупных окуней. Через час после начала рыбалки Нанли на крючок попалось что-то крупное. Сперва мужчина подумал, что на леску намотались прибрежные водоросли, но потом понял, что это большой окунь.

Нанли сразу понял, что он может побить рекорд штата. После взвешивания на сертифицированных весах улов потянул на 7,14 килограмма. Предыдущий рекорд Теннесси был установлен в 2015 году и составлял 6,9 килограмма. «Даррел живет неподалеку от меня всю жизнь и теперь рыбачит реже, чем хотел бы. Бог послал ему эту рыбу», — заявил Пауэлл.

Рекорд Нанли пока не признан официально, но друзья не сомневаются, что это произойдет в ближайшее время.

Ранее в американском штате Нью-Джерси владелец шоколадной фабрики вытащил из-подо льда щуку рекордного веса. Его улов оказался длиной 130 сантиметров и весил более 20 килограммов.