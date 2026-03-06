Реклама

05:01, 6 марта 2026Забота о себе

Мужчинам раскрыли неочевидную причину преждевременной эякуляции

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Korawat photo shoot / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Олеся Мелехина рассказала, почему у мужчин может возникать преждевременная эякуляция. Неочевидную причину этой проблемы она раскрыла в Telegram-канале.

По словам Мелехиной, преждевременная эякуляция может возникать из-за того, что мужчины неправильно дышат во время секса: либо задерживают дыхание во время фракций, либо дышат поверхностно.

Чтобы избежать этой проблемы, сексолог призвала мужчин во время секса дышать глубоко и ритмично. «Как только чувствуете приближение оргазма, сделайте глубокий вдох и задержите дыхание на две-три секунды, одновременно замедляя темп. Это снижает тонус симпатической нервной системы и тормозит эякуляцию», — написала Мелехина.

Ранее сексолог Диана Соминина рассказала мужчинам, чем может обернуться чрезмерная любовь к порнографии. Она утверждает, что фильмы для взрослых провоцируют появление эректильной дисфункции.

