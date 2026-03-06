Реклама

На Украине взлетевший в цене бензин повлиял на ВСУ

Нардеп Цимбалюк: Взлетевший в цене бензин повлиял на ВСУ, это серьезный сигнал
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Взлет цен на бензин на Украине оказал негативное влияние в том числе на Вооруженные силы республики (ВСУ). Это затрудняет военную логистику, заявил в эфире «Вечер.LIVE» на YouTube-канале депутат Верховной Рады Михаил Цымбалюк.

Вслед за подорожанием топлива всегда наступает рост себестоимости продуктов и услуг — от хлеба до доставки, пояснил нардеп. По его словам, антимонопольный комитет должен был сразу же отреагировать на такие события, поскольку в нем есть специальная структура, осуществляющая контроль за энергетическим комплексом.

«Покупают топливо и волонтеры, и военные, которые передвигаются, и не всегда имеют достаточно топлива, выделенного Министерством обороны. Логистика уже пострадала у тех, кто эвакуирует раненых с поля боя. Это сегодня очень серьезный сигнал», — подчеркнул парламентарий.

Ранее стало известно, что и курс украинской валюты упал до рекордного минимума, составившего 43,81 гривны за доллар. По некоторым данным, власти сами способствуют ослаблению нацвалюты на фоне проблем с финансированием от международных партнеров.

