Курс украинской валюты упал до исторического минимума

Курс украинской валюты упал до рекордных 43,81 гривны за доллар

Курс украинской валюты упал до рекордного минимума, составившего 43,81 гривны за доллар. Об этом сообщает «Страна.ua». «Нацбанк продолжает девальвировать гривну», — говорится в публикации.

По словам директора казначейства крупного украинского банка, власти сами способствуют ослаблению нацвалюты, стремясь на фоне проблем с финансированием «конвертировать повыгоднее» полученные от МВФ полтора миллиарда гривен. Ясно, что это ударит по остальной экономике через гривневые цены на топливо: чем дороже будет доллар/евро — тем дороже будут и импортные бензин с дизелем, которые ими оплачиваются.<...> Из-за девальвации проблемы будут у многих», — сказал собеседник издания.

В ноябре 2024 года доллар впервые в истории вырос до 41,5 гривны, а в январе 2025-го рекордная отметка составила 43,41 гривны. Новый максимум два дня назад составил 43,45 гривны, а вчера — 43,72.

Ранее стало известно, что Нацбанк Украины изменил подход к определению перечня валют, к которым устанавливается официальный курс, в связи с чем перестал рассчитывать курс гривны к рублю и ряду других валют.