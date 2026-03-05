Реклама

Экономика
18:33, 5 марта 2026Экономика

Курс украинской валюты упал до исторического минимума

Курс украинской валюты упал до рекордных 43,81 гривны за доллар
Дмитрий Воронин

Фото: Стрингер / РИА Новости

Курс украинской валюты упал до рекордного минимума, составившего 43,81 гривны за доллар. Об этом сообщает «Страна.ua». «Нацбанк продолжает девальвировать гривну», — говорится в публикации.

По словам директора казначейства крупного украинского банка, власти сами способствуют ослаблению нацвалюты, стремясь на фоне проблем с финансированием «конвертировать повыгоднее» полученные от МВФ полтора миллиарда гривен. Ясно, что это ударит по остальной экономике через гривневые цены на топливо: чем дороже будет доллар/евро — тем дороже будут и импортные бензин с дизелем, которые ими оплачиваются.<...> Из-за девальвации проблемы будут у многих», — сказал собеседник издания.

В ноябре 2024 года доллар впервые в истории вырос до 41,5 гривны, а в январе 2025-го рекордная отметка составила 43,41 гривны. Новый максимум два дня назад составил 43,45 гривны, а вчера — 43,72.

Ранее стало известно, что Нацбанк Украины изменил подход к определению перечня валют, к которым устанавливается официальный курс, в связи с чем перестал рассчитывать курс гривны к рублю и ряду других валют.

