Забота о себе
10:36, 6 марта 2026Забота о себе

Названы способы спастись от помолодевшего рака прямой кишки

Гастроэнтеролог Борум: Отказ от курения и алкоголя защитит от рака прямой кишки
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ohayo style / Shutterstock / Fotodom

Гастроэнтеролог Мэри Борум назвала способы спастись от помолодевшего в последнее время рака прямой кишки. Ее рекомендации публикует издание Women's Health.

Борум рассказала, что более половины случаев колоректального рака связаны с модифицируемыми факторами риска, включая курение, потребление алкоголя, диету, малоподвижный образ жизни и избыточную массу тела. Отказ от вредных привычек, подчеркнула она, может защитить от этого вида онкологических заболеваний. «Эти факторы часто недооцениваются как способствующие развитию рака. Если вы сделаете все возможное, чтобы избежать их, это поможет снизить риск», — обратилась к молодым людям врач.

Гастроэнтеролог также подчеркнула важность серьезного отношения к симптомам сразу после их появления. Она отметила, что легко списать боль в животе или изменения в стуле на простое расстройство желудка, но важно пройти обследование, если состояние не улучшается. Врач добавила, что поздняя постановка диагноза часто связана именно с тем, что люди не обращаются за помощью с симптомами колоректального рака.

Ранее гастроэнтеролог Инна Мазько рассказала, кому нельзя соблюдать пост. Так, она призвала отказаться от этой практики людей с сердечно-сосудистыми патологиями.

