Из жизни
19:59, 6 марта 2026Из жизни

Неизвестные ограбили ювелирный при помощи огромной циркулярной пилы и попали на видео

В Великобритании неизвестные ограбили ювелирный магазин при помощи большой пилы
Никита Савин
Никита Савин

В Великобритании разыскивают неизвестных, которые среди рабочего дня ограбили ювелирный магазин в графстве Хартфордшир при помощи огромной циркулярной пилы. Происшествие попало на видео, которое публикует Need To Know.

Камера наблюдения магазина сняла, как к нему подъехали двое мужчин на скутере. У пассажира в руках была большая пила. Водитель скутера вытащил мачете и остался у входа, а второй грабитель вошел в магазин, спокойно включил инструмент в сеть, пробил им витрину и похитил драгоценности.

Испуганные сотрудники магазина предпочли не вмешиваться. На кадрах камеры видно, что после того, как грабитель покинул помещение, продавец вышел вслед за ним. Поймать преступников пока не удалось, были найдены только брошенный скутер и шлемы.

Ранее в Великобритании банда налетчиков попыталась ограбить ювелирный магазин и не смогла. Неудача преступников попала на видео.

