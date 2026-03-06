Пилот истребителя катапультировался и бросился бежать от сил безопасности Ирака

Истребитель США сбит над Басрой, за катапультированным пилотом ведется погоня

Американский истребитель по предварительной информации был сбит над иракской Басрой. Как пишет Telegram-канал «Военный обозреватель», пилот успел катапультироваться.

Изначально была информация, что мужчина попал в плен к местным боевикам, но позже стало известно, что он бросился бежать.

«Силы безопасности Ирака одновременно с иранскими прокси пытаются обезопасить / захватить пилота сбитого американского истребителя», — передает «Военный обозреватель».

