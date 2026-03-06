Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:27, 6 марта 2026Мир

Пилот истребителя катапультировался и бросился бежать от сил безопасности Ирака

Истребитель США сбит над Басрой, за катапультированным пилотом ведется погоня
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Michael Fiala / Reuters

Американский истребитель по предварительной информации был сбит над иракской Басрой. Как пишет Telegram-канал «Военный обозреватель», пилот успел катапультироваться.

Изначально была информация, что мужчина попал в плен к местным боевикам, но позже стало известно, что он бросился бежать.

«Силы безопасности Ирака одновременно с иранскими прокси пытаются обезопасить / захватить пилота сбитого американского истребителя», — передает «Военный обозреватель».

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» Илья Веденеев, кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН, оценил возможность объединения Ирака и США против Ирана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Польша начала массовую депортацию украинцев

    Власти Ирана ответили на вопрос о помощи России в борьбе с США

    Мощный взрыв и яркое пламя напугали жителей Подмосковья

    На Западе высказались о неожиданном шаге Ирана в отношении США и Израиля

    Объявленный мертвым ребенок «ожил» в морге

    Популярные лекарства связали с повышенным риском сердечных заболеваний

    Трамп согласился на участие Украины в операции в Иране

    Пилот истребителя катапультировался и бросился бежать от сил безопасности Ирака

    Действия Зеленского вызвали серьезные вопросы у Германии

    США выдвинули Китаю серьезное требование

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok