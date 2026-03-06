Реклама

Наука и техника
00:32, 6 марта 2026

Популярные лекарства связали с повышенным риском сердечных заболеваний

BMC Medicine: Антихолинергические лекарства повышают риск сердечных болезней
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Stasonych / Shutterstock / Fotodom

Ученые обнаружили, что препараты с антихолинергическим действием могут быть связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. К таким лекарствам относятся некоторые антидепрессанты, антигистаминные средства от аллергии и препараты для лечения недержания мочи. Результаты исследования опубликованы в журнале BMC Medicine.

В исследовании приняли участие более 500 тысяч жителей Стокгольма старше 45 лет, у которых на момент начала наблюдений не было сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые отслеживали состояние участников в течение 14 лет и анализировали, как использование антихолинергических препаратов связано с развитием проблем с сердцем.

Анализ показал, что риск сердечно-сосудистых заболеваний увеличивался по мере роста суммарного приема таких лекарств. У людей с самым высоким уровнем их использования вероятность сердечных событий была на 71 процент выше по сравнению с теми, кто не принимал подобные препараты. Особенно заметная связь наблюдалась для сердечной недостаточности и различных нарушений сердечного ритма.

Исследователи считают, что эти лекарства могут влиять на парасимпатическую нервную систему, которая участвует в регуляции работы сердца. При этом ученые подчеркивают, что полученные данные не означают, что такие препараты нужно полностью исключить. Однако врачи должны внимательно учитывать их суммарное применение.

Ранее ученые выяснили, что сон под звуки дорожного движения ухудшает здоровье сердца и сосудов.

    Обсудить
