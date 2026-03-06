Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:16, 6 марта 2026Бывший СССР

Порошенко отказался возвращать долг за аренду офиса в центре Киева и захватил помещение

Порошенко захватил офис в центре Киева и отказался возвращать долг за аренду
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Петр Порошенко

Петр Порошенко. Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) отказался возвращать долг за аренду офиса в центре Киева и фактически захватил помещение. Об этом сообщило издание «Украинские новости».

Партия Порошенко «Европейская Солидарность» с 2019 года должна более 55 миллионов гривен за аренду офиса возле Киево-Печерской Лавры. Еще в прошлом году Верховный суд принял решение выселить партию из этого помещения.

«По состоянию на сегодняшний день мы видим, что партия фактически баррикадируется в офисе — устанавливает конструкции, коробки и другие препятствия у входов, чтобы усложнить работу исполнительной службы во время выселения», — заявил владелец помещений.

Ранее Порошенко обвинил нынешнего президента Украины Владимира Зеленского в ошибках в ходе переговоров с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Команда России с флагом страны приняла участие в открытии Паралимпиады

    Бывший президент США признался в воровстве из закусочных

    Беспилотник атаковал гостиницу с американскими военными в Ираке

    В Киеве оспорили популярное убеждение о влиянии выборов в США на помощь Украине

    На Украине мужчина с ножом напал на двух сотрудников ТЦК

    Иран высказался о планах перекрыть Ормузский пролив

    Сын израильского министра получил ранение на границе с Ливаном

    Иран заявил о потере доверия к администрации США

    Иран заявил о применении США оружия для третьей мировой

    Порошенко отказался возвращать долг за аренду офиса в центре Киева и захватил помещение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok