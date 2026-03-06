Порошенко отказался возвращать долг за аренду офиса в центре Киева и захватил помещение

Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) отказался возвращать долг за аренду офиса в центре Киева и фактически захватил помещение. Об этом сообщило издание «Украинские новости».

Партия Порошенко «Европейская Солидарность» с 2019 года должна более 55 миллионов гривен за аренду офиса возле Киево-Печерской Лавры. Еще в прошлом году Верховный суд принял решение выселить партию из этого помещения.

«По состоянию на сегодняшний день мы видим, что партия фактически баррикадируется в офисе — устанавливает конструкции, коробки и другие препятствия у входов, чтобы усложнить работу исполнительной службы во время выселения», — заявил владелец помещений.

Ранее Порошенко обвинил нынешнего президента Украины Владимира Зеленского в ошибках в ходе переговоров с Россией.