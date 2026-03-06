Реклама

11:24, 6 марта 2026Россия

Появилось видео с подвергшейся атаке дронов ВСУ пятиэтажкой в Севастополе

В пятиэтажном доме в Севастополе при атаке дронов ВСУ разрушены балконы
Майя Назарова

В пятиэтажном доме в Севастополе, который подвергся атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), разрушены балконы и выбиты окна. Кадры с разрушениями появились в Telegram-канале «Mash на волне».

На видео видно, как люди собирают осколки.

Украинские военные атаковали Севастополь около 23 часов. По последним данным, пострадали девять человек, трое из них — дети.

Горожане поделились, что слышали звуки работы дронов. После этого в квартирах вылетели стекла, почти сразу приехали экстренные службы. Большинству жителей пришлось съехать к родственникам.

До этого сообщалось, что часть города оказалась обесточена после налета дронов.

Ранее в Минобороны доложили, что в ночь на 6 марта ВСУ выпустили по Крыму 56 беспилотников.

