Раскрыты детали атаки США на иранский фрегат у берегов Шри-Ланки

Хатибзаде: У атакованного фрегата IRIS Dena отсутствовало вооружение на борту

У атакованного США у берегов Шри-Ланки иранского фрегата IRIS Dena отсутствовало вооружение на борту. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде, передает ТАСС.

«Это очень печальный инцидент, этот корабль шел по приглашению индийских друзей принимать участие в совместных учениях, он выполнял церемониальные функции. На его борту не было вооружений», — сказал он.

По словам дипломата, подобные действия со стороны США демонстрируют применение методов, которые он сравнил с практиками нацистской Германии.

Ранее министр войны США Пит Хегсет заявил, что США торпедировали боевой корабль Военно-морских сил Ирана в Индийском океане. «Вчера в Индийском океане американская подводная лодка потопила иранский боевой корабль, который полагал, что находится в безопасности в международных водах. Вместо этого он был потоплен при помощи торпеды», — сообщил шеф Пентагона.