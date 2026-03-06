Реклама

Россиян предупредили об уловке мошенников в Telegram перед 8 Марта

Роскачество: Мошенники предлагают россиянам купить цветы в Telegram к 8 Марта
Мария Большакова
Фото: Carlos_Pascual / Shutterstock / Fotodom

Перед 8 Марта злоумышленники обманывают россиян в чатах и каналах в Telegram с предложениями купить цветы. Об этой уловке мошенников россиян предупредило Роскачество в разговоре с РИА Новости.

«Мошенники создают в Telegram тематические чаты и каналы, где предлагают купить цветы оптом к празднику. Продавцы утверждают, что поставку нужно подождать какое-то время, и требуют полную предоплату», — рассказали эксперты. После того, как жертва отправляет аферистам деньги, ее блокируют, уточнили в Роскачестве.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко призвал не переводить предоплату неизвестным продавцам в мессенджерах, несмотря на выгодность их предложений.

Ранее россиянам назвали схемы, к которым прибегают мошенники накануне 8 Марта. В частности, аферисты рассылают пользователям фишинговые письма, замаскированные под счета за подарки и другие документы и уведомления.

