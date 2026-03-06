Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:51, 6 марта 2026Силовые структуры

Россиянина наказали за сожженные на мемориале цветы

В Пермском крае вандала наказали обязательными работами за оскверненный мемориал
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Пермском крае 18-летний житель села Карагай признан виновным в реабилитации нацизма и оскорблении памяти защитников Отечества. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ночь на 7 мая 2025 года молодой человек в алкогольном опьянении пришел к мемориальному комплексу воинам, павшим в боях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, в селе Карагай и попытался потушить Вечный огонь. Потушить пламя он пытался с помощью цветов, лежавших на мемориале. Не добившись желаемого эффекта, он раскидал сожженные цветы и ушел, но его действия попали на камеру видеонаблюдения. По решению суда вандала наказали обязательными работами.

Ранее сообщалось, что российскому блогеру Арсену Маркаряну дали срок за оскорбление героя-красноармейца Александра Матросова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран уничтожил используемый против России важный объект США

    Глава МИД Израиля раскрыл цель операции против Ирана

    Участнику СВО из Великобритании выдали российское гражданство

    Страна БРИКС бросилась покупать российскую нефть

    Европу призвали снять санкции с России для собственной безопасности

    Данное Индии «разрешение» США закупать и так доступную российскую нефть оценили

    В Дубае туристам пригрозили ответственностью за публикацию определенных фото

    В России объявлены цены на новый стильный кроссовер Omoda

    Цены на заправках в США взлетели

    Ушедший из России автогигант зарегистрировал в стране бренд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok