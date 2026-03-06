Россиянина наказали за сожженные на мемориале цветы

В Пермском крае вандала наказали обязательными работами за оскверненный мемориал

В Пермском крае 18-летний житель села Карагай признан виновным в реабилитации нацизма и оскорблении памяти защитников Отечества. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ночь на 7 мая 2025 года молодой человек в алкогольном опьянении пришел к мемориальному комплексу воинам, павшим в боях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, в селе Карагай и попытался потушить Вечный огонь. Потушить пламя он пытался с помощью цветов, лежавших на мемориале. Не добившись желаемого эффекта, он раскидал сожженные цветы и ушел, но его действия попали на камеру видеонаблюдения. По решению суда вандала наказали обязательными работами.

Ранее сообщалось, что российскому блогеру Арсену Маркаряну дали срок за оскорбление героя-красноармейца Александра Матросова.