16:38, 6 марта 2026Россия

Россиянка упала в обморок во время звонка вернувшегося из плена мужа

Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: DaraSoy / Shutterstock / Fotodom

Супруга российского военнослужащего, вернувшегося из украинского плена, упала в обморок во время его звонка. Об этом боец рассказал в беседе с ТАСС.

По словам военного, он позвонил супруге перед отлетом в Россию. «Я не мог с ней общаться почти полгода, она не знала, жив я или нет. Она в обморок от этого [звонка] упала», — поделился собеседник агентства.

От пришедшей в себя супруги боец узнал, что его старший сын женился, а младший оканчивает школу с хорошим аттестатом. При этом сам военнослужащий до сих пор не верит, что вернулся домой.

Ранее появилось видео первого звонка российского военного жене после полутора лет в плену. На опубликованных кадрах слышны радостные крики супруги солдата. В разговоре мужчина сообщил ей об обмене и признался в любви.

Очередной обмен России и Украины военнопленными проходил с 5 по 6 марта. В первый день стороны передали друг другу по 200 человек, во второй — по 300 Посредничество гуманитарного характера оказывали Объединенные Арабские Эмираты и США.

