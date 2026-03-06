Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:24, 6 марта 2026Россия

Российские войска заняли населенный пункт в зоне СВО

Минобороны: ВС России взяли под контроль поселок Сосновое в ДНР
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о поселке Сосновое в Донецкой народное республике (ДНР), где боевые действия вели военнослужащие группировки войск «Запад».

За неделю в боях с западной группировкой противник лишился более 1280 бойцов, 21 орудия полевой артиллерии, пяти станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 24 боевых бронированных машин, 139 автомобилей и 23 складов с боеприпасами.

Накануне стало известно, что российская армия взяла под контроль населенный пункт Яровая. Помимо того, ВС России нанесли поражение формированиям трех бригад Вооруженных сил Украины, бригады нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран ударил ракетой по главному аэропорту Израиля

    Санду признала отсутствие гарантий успеха от членства в ЕС

    В Венгрии задержали украинского генерала

    В Минобороны раскрыли подробности о применении ВСУ ракет большой дальности

    Перечислены цели ответных ударов России по объектам Украины за неделю

    Российские войска заняли населенный пункт в зоне СВО

    Похудевшая на 70 килограммов подруга Мамаевой объяснила отказ от имплантов после пластики

    Мускулистый турист нокаутировал двух иностранцев в Таиланде

    Азербайджан раскрыл подробности о мобилизации в республике

    В России стартовали продажи двух новых отечественных кроссоверов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok