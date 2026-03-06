Минобороны: ВС России взяли под контроль поселок Сосновое в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о поселке Сосновое в Донецкой народное республике (ДНР), где боевые действия вели военнослужащие группировки войск «Запад».

За неделю в боях с западной группировкой противник лишился более 1280 бойцов, 21 орудия полевой артиллерии, пяти станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 24 боевых бронированных машин, 139 автомобилей и 23 складов с боеприпасами.

Накануне стало известно, что российская армия взяла под контроль населенный пункт Яровая. Помимо того, ВС России нанесли поражение формированиям трех бригад Вооруженных сил Украины, бригады нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы.