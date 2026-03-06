Российские врачи достали зуб пациента из неожиданного места

В Орске врачи нашли в носовой пазухе пациента с затруднением дыхания зуб

Врачи Городской больницы Орска нашли в носовой пазухе пациента, обратившегося к ним с затруднением дыхания, зуб. Об этом случае медучреждение рассказало в соцсети «ВКонтакте».

Как выяснилось, зуб мужчины оказался в неожиданном месте после удаления. В больнице пояснили, что подобное случается, когда при стоматологической процедуре происходит нарушение целостности костной перегородки, отделяющей зубной ряд от носовой пазухи. В случае с жителем Орска, зуб проник так глубоко, что начал затруднять дыхание.

Чтобы достать объект врачи использовали эндоскопическую стойку, позволившую вернуть пациенту возможность беспрепятственно дышать, минимизировав травматичность вмешательства. Осложнений процедура не вызвала. Извлеченный зуб медики подарили его владельцу.

