Российский депутат объяснил важность временного «окна» в поисках исчезнувших Усольцевых

Депутат Кулеш: Поиски семьи Усольцевых возобновятся не раньше мая

Депутат Заксобрания Красноярского края и опытный турист Алексей Кулеш объяснил важность временного «окна» в поисках бесследном исчезнувших в тайге семьи Усольцевых. Россиянин поведал aif.ru, что работы возобновятся не раньше мая, когда сойдет снег.

Он отметил, что следует проводить поисковую операцию до появления зелени. При других условиях следы семьи снова будут скрыты.

У спасателей и волонтеров будет совсем небольшое «окно» между сходом снежного покрова и началом активной вегетации, чтобы обследовать труднодоступные участки Кутурчинского Белогорья, подчеркнул Кулеш.

До этого следователи опровергли информацию о найденных останках Усольцевых. Некоторые СМИ распространили сведениям о том, что их якобы обнаружили в шурфе — вертикальном отверстии в горе.

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае в конце сентября 2025 года и не вернулись. Ранее сообщалось, что отправленные на поиски семьи дроны с тепловизором фиксировали светящиеся точки в лесу, где они пропали.